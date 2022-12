Le bâtonnier Hatem Mziou soutient un changement de l’équipe gouvernementale

Dans des déclarations mardi 27 décembre, à Radio Shems FM, Le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Hatem Mziou, a appelé le président Kais Said à sortir de son isolement et à s’ouvrir sur les Organisations nationales en adoptant une politique participative dans l’approche de la crise que connait la Tunisie.

Il a réitéré ses critiques de la loi de finances pour 2023, et son rejet de ce texte, demandant au chef de l’Etat d’ajuster les dispositions de cette loi.

Sur un autre plan, et en réponse à des déclarations faites par la ministre des finances, Sihem Boughdiri Nemsia, il a nié que les avocats aient été consultés sur la loi de finances de 2023, qualifiant l’audience qu’elle leur avait accordée de pure formalité. Il a fait part de l’opposition des avocats au relèvement du taux de la TVA à 19%.

A cet égard, la ministre des finances a déclaré que le taux de 13% auquel étaient assujettis les avocats va être complètement supprimé et que ce relèvement entre dans le cadre d’une action faite dans ce sens depuis quelques années et elle se poursuit pour ne plus garder que deux taux, savoir 7% et 19%.

Le bâtonnier a par ailleurs soutenu l’idée un changement de l’équipe gouvernementale.

Rappelons que les avocats, dans leur réaction contre la loi de finances pour 2023, ont évoqué le recours à une désobéissance fiscale.