Habib Jemli n’a pas encore entamé les consultations sur la composition du gouvernement

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, a estimé qu’il a encore assez de temps pour mener un surcroît de consultations en vue de la formation du prochain gouvernement, des consultations « multidimensionnels, a-t-il précisé, mardi, dans une déclaration à Mosaïque fm.

Ila expliqué que la première dimension concerne le programme du gouvernement, la deuxième sa restructuration, la 3ème l’émergence de la Kasbah en tant que centre du pouvoir et enfin la quatrième la composition, les noms, les compétences et la répartition des portefeuilles ministériels.

Jemli s’est refusé à révéler les parties prenantes dans son gouvernement ou leurs positions, affirmant toutefois que le nouveau gouvernement représentera tous les Tunisiens et tout le spectre politique et social et les compétences indépendantes, selon ses dires.