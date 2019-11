Habib Jomli : « Je suis indépendant, je l’ai été et je le serai »

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jomli, a annoncé qu’il entamera, dès ce samedi, les consultations en vue de la formation du gouvernement dont il a reçu, vendredi, la lettre de mission des mains du président de la République, Kais Saied.

Dans une première déclaration en cette qualité, il a affirmé sur Shems fm, qu’il est indépendant vis-à-vis de tous les partis politiques, come il l’a été par le passé, et qu’il le sera durant son mandat». Il a souligné qu’il choisira les membres de son gouvernement sur la base de la compétence, de l’intégrité et de l’abnégation.

Habib Jomali a indiqué que la première des priorités sera de redresser la situation économique du pays, et aussi d’œuvrer à préserver la sécurité de la Tunisie.