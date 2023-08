Hachmi Louzir : » Il y a une hausse des cas du coronavirus en Tunisie »

Le directeur de l’Institut Pasteur, Hechmi Louzir, a déclaré aujourd’hui, jeudi 17 août 2023, qu’il y a une hausse de cas du coronavirus qui a coïncidé avec l’émergence du nouveau variant « EG.5 »,appelé Eris. Il s’agit d’un sous-lignage de XBB.1 (souche d’Omicron).

Le ministre a souligné, dans une déclaration à Express Fm, que les symptômes sont similaires à ceux du mutant Omicron, indiquant que l’Organisation mondiale de la santé a appelé à suivre le mutant et à y prêter attention, sans procédures spéciales qui doivent être suivies.

Il a indiqué que le nombre de cas porteurs du virus a augmenté en Tunisie dans de nombreuses régions, et que certains des infectés ont été pris en charge dans des hôpitaux, un nombre qui demeure faible, selon ses dires, soulignant Il n’y a pas de risque quant à la capacité d’accueil des hôpitaux et de gestion de ces cas.

Ce variant était, selon ses dires, présent sur le territoire national. Hechmi Louzir a précisé qu’il n’y avait pas encore eu de découpage ADN d’échantillons prélevés récemment.

Les maux de tête et la forte fièvre font partie des symptômes, le responsable notant que les cas troubles concernent certains petits groupes de personnes âgées de plus de 60 ans et porteuses de maladies chroniques ou d’immunodéficience et qui n’ont pas été vaccinées depuis plus d’un an pour renforcer l’immunité.

Il a souligné la tendance dans le monde à vacciner les groupes de personnes âgées atteintes de maladies chroniques ou d’immunodéficience, soulignant la propagation rapide du virus et la poursuite des cas d’infection.

Il a affirmé que la vaccination devrait avoir lieu chaque année pour ces groupes, qui sont vulnérables à cette affection, soulignant que « la situation épidémiologique ne nécessite pas l’imposition de la vaccination à tout le monde ».

Concernant le nombre de décès, Louzir a indiqué qu’il était très faible, appelant à ne pas exagérer la situation. « Dans certains cas, il s’agit de complications résultant de la contamination au Coronavirus alors que la personne souffrait déjà d’une autre maladie cardiaque par exemple, » a-t-il conclu.