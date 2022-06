Hafedh Dhahbi: Grève réussie à Nabeul

Dans le gouvernorat de Nabeul, le taux de participation à la grève générale décrétée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a dépassé 85%, a affirmé à l’Agence TAP, le responsable régional des structures à la centrale syndicale, Hafedh Dhahbi.

« Une lecture initiale des résultats de participation, confirme la réussite de la grève qui intervient pour revendiquer les droits des employés, au vu notamment de la détérioration du pouvoir d’achat, de l’augmentation des prix et de l’indifférence du gouvernement à l’égard des revendications des ouvriers », a-t-il souligné.

Dans ce contexte, la plupart des institutions du secteur public ont observé la grève, à l’exception de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS), la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) et d’un certain nombre de bureaux de poste où la dynamique du travail s’est poursuivie sur un rythme ordinaire alors que la grève a provoqué une perturbation du transport public des citoyens dans la région, en l’occurrence au niveau des services des chemins de fer, selon des témoignages des habitants de la région.