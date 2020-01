Haltérophilie: La sélection tunisienne à Rome pour participer à la coupe du monde

La sélection tunisienne d’haltérophilie s’est rendue hier soir à Rome où elle prendra part à la coupe du monde la discipline prévue du 26 janvier au 1er février 2020.

La délégation tunisienne, conduite par Saber GHanmi, compte Nouha Landolsi, Cheyma Rahmouni, Yosra Laabidi, Amine Bouhajba, Karem Ben Henia, Ramzi Bahloul et Aymen Bacha.

Le staff technique se compose, quant à lui, de Majed Ben amara, Bechir Toumi et Mohamed Ben Amor.

Les haltérophiles tunisiens ambitionnent de réaliser leurs meilleurs performances lors de cet évènement, sans doute le plus important de la discipline, qui plus est qualificatif pour les jeux olympiques de Tokyo 2020.

Karem Ben Henia entrera en lice, demain mardi, dans la compétition .