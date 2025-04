 Hamas accepte un cessez-le-feu de 5 ans en échange de la libération de tous les otages restants

Hamas a exprimé sa volonté de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza, qui comprend une libération en une seule fois de tous les otages restants en échange d’un cessez-le-feu de cinq ans, a déclaré samedi à l’AFP un responsable de l’organisation palestinienne.

Hamas est prêt à un échange unique de prisonniers en échange d’une cessation des hostilités pendant cinq ans », a indiqué cette source, alors qu’une délégation de l’organisation s’apprête à se rendre au Caire pour y rencontrer des responsables égyptiens.

Une délégation de Hamas, dirigée par Khalil al-Hayya, devrait présenter samedi à l’Égypte la vision de l’organisation concernant la fin des combats. Taher al-Nono, un autre haut responsable de Hamas, a clairement indiqué plus tôt que les armes de l’organisation n’étaient « pas ouvertes à la négociation » dans le cadre des pourparlers.

Trois responsables de Hamas, selon N12, ont confirmé que le groupe serait prêt à remettre ses armes au prochain groupe au pouvoir dans l’enclave. Bien que cette position ne soit pas partagée par l’ensemble du groupe, elle semble indiquer que certains hauts responsables de Hamas sont ouverts au désarmement. Toutefois, un responsable de l’organisation a déclaré samedi que Hamas était ouvert à une trêve de plusieurs années avec Israël à Gaza, mais qu’il n’était pas disposé à déposer les armes.

« Les commandants de Hamas dans la bande de Gaza ressentent une forte pression de la part de la population locale pour prendre une telle mesure », ont déclaré des sources de Hamas à N12. « Cela en sachant qu’aucune aide sérieuse ne sera reçue pour la reconstruction de la région et que les pays arabes n’enverront pas de bataillons pour des missions de maintien de l’ordre dans la bande de Gaza, tant que Hamas restera un mouvement clandestin armé ».

Les trois fonctionnaires ont ajouté que l’accord final pourrait également voir Muhammad Sinwar et le commandant de la brigade de Gaza, Izz ad-Din Haddad, quitter la bande de Gaza.

« L’idée d’une trêve ou de sa durée n’est pas rejetée par nous et nous sommes prêts à en discuter dans le cadre des négociations. Nous sommes ouverts à toute proposition sérieuse visant à mettre fin à la guerre », a déclaré Taher Al-Nono, conseiller médiatique de la direction de Hamas, dans un premier signal clair indiquant que le groupe était ouvert à une trêve à plus long terme.

