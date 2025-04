Hamas dit qu’il libérera les otages si la fin de la guerre à Gaza est garantie

Un haut responsable de Hamas a déclaré lundi que le mouvement alestinien était prêt à libérer tous les otages israéliens en échange d’un « échange sérieux de prisonniers » et de garanties qu’Israël mettrait fin à la guerre à Gaza.

Hamas est engagé dans des négociations au Caire avec des médiateurs égyptiens et qataris, deux pays qui travaillent aux côtés des États-Unis pour négocier un cessez-le-feu dans le territoire assiégé.

« Nous sommes prêts à libérer tous les prisonniers israéliens en échange d’un échange sérieux de prisonniers, de la fin de la guerre, du retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et de l’entrée de l’aide humanitaire », a déclaré à l’AFP Taher al-Nunu, un haut responsable du Hamas.

Il a toutefois accusé Israël d’entraver les progrès vers un cessez-le-feu.

« La question n’est pas le nombre de captifs, a déclaré Nunu, mais plutôt le fait que l’occupation ne respecte pas ses engagements, bloque l’application de l’accord de cessez-le-feu et poursuit la guerre.

« Hamas a donc souligné la nécessité d’obtenir des garanties pour obliger l’occupation (Israël) à respecter l’accord », a-t-il ajouté.

Le site d’information israélien Ynet a rapporté lundi qu’une nouvelle proposition avait été faite au Hamas.

Selon cette proposition, le groupe libérerait 10 otages vivants en échange de garanties américaines qu’Israël entamerait des négociations en vue d’une deuxième phase du cessez-le-feu.

La première phase du cessez-le-feu, qui a débuté le 19 janvier et comprenait de nombreux échanges d’otages et de prisonniers, a duré deux mois avant de se désintégrer.

