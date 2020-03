Hamouda: 60 patients contaminés au Coronavirus sous surveillance dans les hôpitaux

”Environ 60 personnes contaminées au Covid-19 sont traitées et surveillées dans les hôpitaux”, a déclaré le directeur des soins de santé primaires au ministère de la Santé, Chokri Hamouda

Intervenant sur les ondes de Shems FM, Chokri Hamouda a assuré que le ministère de la Santé va acquérir dans les prochains jours, les tests d’analyse rapides et ce, dans le cadre de la lutte contre le virus Corona. Selon la même source, ces types d’analyses concerneront les structures du ministère de la Santé ainsi que les cas urgents en plus des agents de santé, de sécurité et des douanes.

Notons que les tests d’analyse rapides seront effectués sur environ 200 000 agents.