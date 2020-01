Hand-CAN 2020: La Tunisie dispose facilement de l’Angola et passe en finale

L’équipe de Tunisie de handball s’est qualifiée pour la finale de la 24e coupe d’Afrique des nations en disposant facilement de l’Angola (39-23) en demi-finale de la compétition, disputée vendredi en fin d’après-midi à la salle olympique de Rades devant une forte assistance.

Les aigles de Carthage rejoignent ainsi en finale l’Egypte, tombeur de l’Algérie (31-27) dans l’autre demi-finale.

En attaque comme en défense, les Tunisiens restaient organisés et parvenaient très tôt à déstabiliser la sélection angolaise. Dès lors, se retrouvant sur un chemin ouvert, le sept national poursuit sa démonstration de force. Des Tunisiens intenables pour un Angola méconnaissable et résigné. Un constat qui résume la première période et pousse Gerona à procéder à un turnover comme dans un match amical. Score à la mi-temps 21-7 en faveur des aigles de Carthage.

En seconde de période, partis avec un avantage confortable de 14 buts, les locaux continuaient leur récital et s’adonnaient même à de belles figures qui ne manquaient pas d’amuser la galerie.

Au final, avec un large score de 39 à 23, cette demi-finale était une simple formalité pour les représentants de la Tunisie qui se qualifient pour le grand choc tant attendu de la CAN dimanche, avec le titre de meilleur joueur du match décroché par l’arrière gauche tunisien Oussama Jaziri.