Hand – CAN 2020 (Tour principal) – Tunisie : La défense du titre commence dès demain

Après avoir survolé le premier tour de la 24e coupe d’Afrique des nations de handball disputée à Tunis (16-26 janvier) et largement dominé ses compagnons du groupe C, l’équipe de Tunisie a abordé, depuis hier lundi, les choses sérieuses, dans sa nouvelle campagne pour défendre son titre.

S’étant ainsi qualifié premier de son groupe avec six points, le sept national a entamé la veille le tour principal en se confrontant au Maroc qui avait terminé deuxième du groupe D derrière l’Algérie.

L’expérience et la détermination des Tunisiens était finalement venues à bout de l’ambitieuse équipe du Maroc qui aura concédé sa deuxième défaite d’affilée à l’occasion de son deuxième derby nord-africain de la compétition (24-31). Les Marocains, rappelle-t-on, s’étaient inclinés lors de la 3e journée du tour préliminaire face à leur voisin algérien (30-33).

L’équipe du Maroc, désormais, loin du podium de cette 24e CAN, jouera les matches de classement et tentera, sous la houlette du coach Noureddine Bouhaddioui de se consoler en décrochant une place pour le mondial d’Egypte 2021.

Quant à la Tunisie qui est ainsi bien lancée dans ce tour principal, négociera demain mercredi, le premier vrai test contre l’Algérie, septuple champion d’Afrique.

Les coéquipiers d’Amine Bannour, sacré homme du match contre le Maroc, auront pour atouts majeurs, leur fraicheur physique, grâce au turnover opéré par le coach Toni Gerona, un effectif au complet et opérationnel et un jeu collectif solide.

L’Algérie reste, certes, un sérieux prétendant pour le titre, mais le sept national, plus fort et plus déterminé que jamais, ne compte rien lâcher dans une CAN qui se joue à domicile et devant le public tunisien.

Et en dépit du fait que les deux équipes aient d’ores et déjà assuré leur qualification pour les demi-finales, l’enjeu reste de taille, vu qu’il s’agit pour l’une comme pour l’autre de terminer première du groupe MII dans la seule optique d’éviter de jouer l’Egypte trop tôt.

L’Egypte, sextuple champion d’Afrique, a écrasé le Gabon lors du premier match du tour principal (36-17) et affrontera l’Angola mercredi dans le Groupe MI.

Pour les aigles de Carthage, en ayant le 11e sacre africain en ligne de mire, la détermination et la concentration demeurent à leur apogée, notamment, qu’une seule et unique place est en jeu pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Le troisième derby nord-africain de la CAN s’annonce donc déjà prometteur entre les deux plus fortes sélections de handball sur le continent.

Le technicien français des verts, Alain Portes, connait parfaitement le sept national qu’il avait entrainé des années durant, mais le sélectionneur de la Tunisie Toni Gerona sait parfaitement gérer ce genre de match et peut compter, pour ce faire, sur un groupe solidaire et très expérimenté à l’instar de ses cadres; l’explosif Oussama Boughanmi, le surpuissant Amine Bannour, le très percutent Mosbah Sanai et l’élégant demi-centre Kamel Alouini.

Les Tunisiens pourront, également, compter sur un public qui viendra en masse, contrairement au premier tour, pour l’accompagner jusqu’à la victoire finale.

Voici les résultats et le reste du programme du Tour Principal de la Coupe d’Afrique des nations de handball messieurs (CAN-2020), disputé du 20 au 22 janvier :

Tour principal

Déjà joués

Lundi 20 janvier :

Groupe MI:

12h00: Egypte – Gabon 36-17

14h00: Angola – RD Congo 30-25

Groupe MII:

16h00: Cap-Vert – Algérie 23-25

18h00: Tunisie – Maroc 31-24

Reste à jouer

Mercredi 22 janvier

Groupe MI :

12h00: RD Congo – Gabon

16h00: Egypte – Angola

Groupe MII :

14h00: Cap-Vert – Maroc

18h00: Tunisie – Algérie

Les classements :

Groupe MI :

Classement : J V N D B Pts

1. Egypte 2 2 0 0 64:36 4 Qualifiée

2. Angola 2 2 0 0 61:51 4 Qualifiée

——————————————————–

3. RD Congo 2 0 0 2 44:58 0

4. Gabon 2 0 0 2 43:67 0

Groupe MII :

Classement : J V N D B Pts

1. Tunisie 2 2 0 0 64:45 4 Qualifiée

2. Algérie 2 2 0 0 58:53 4 Qualifiée

——————————————————–

3. Maroc 2 0 0 2 54:64 0

4. Cap-Vert 2 0 0 2 44:58 0

NB: Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales, qui auront lieu le 24 janvier alors que la finale est fixée pour le 26 janvier.

Le vainqueur final est qualifié pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 et les 6 premiers au championnat du monde.