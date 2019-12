Hand – Championnat national : les nouvelles dates des prochaines journées

Le bureau fédéral de la Fédération Tunisienne de Handball, réuni mardi, a décidé d’introduire quelques changements au niveau du calendrier général du championnat national.

Ce changement intervient suite au report, pour impraticabilité du terrain, de la rencontre de la 5e journée retour du championnat de la Nationale A entre l’ASH Ariana et le SC Moknine initialement programmé pour le 30 novembre dernier à la salle du Bardo.

Suite à ces modifications, le reste du calendrier de la première phase du championnat et de la coupe de la fédération s’établit comme suit :

Mercredi : 6e journée retour

Samedi 7 décembre : match en retard de la 5e journée retour ASH Ariana-SC Moknine

Mardi 10 décembre : 7e journée retour

Vendredi 13 décembre : 1/2 finales de la coupe de la fédération sur le terrain des leaders des poules A et B

Lundi 16 décembre : Finale coupe de la fédération (lieu désigné ultérieurement)

Rappelons que la coupe de la fédération réunit les deux premiers de chaque poule.

La deuxième phase du championnat (Play-off et Play-out) reprendra après le Championnat d’Afrique des nations (CAN-2020) organisé en Tunisie du 17 au 27 janvier prochain.