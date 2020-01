Hand – tournoi Yellow Cup (1re journée): la Suisse domine l’Ukraine (32-22)

La sélection suisse de handball a nettement dominé son homologue ukrainienne sur le score de 32 à 22 (mi-temps: 20-11), en match comptant pour la 1re journée du tournoi Yellow Cup organisé en Suisse du 3 au 5 janvier.

Auparavant la sélection tunisienne, tentante du titre, s’est imposée sur le fil devant son homologue des Pays-Bas sur le score de 30 à 29 (mi-temps: 12-13).

Au terme de cette première journée, la Suisse et la Tunisie se partagent la tête du classement (2 pts chacun) devant les Pays-Bas et l’Ukraine (0 pt)

Au programme de la 2e journée samedi, les Pays-Bas affronteront l’Ukraine en fin d’après-midi et la Tunisie sera aux prises avec la Suisse dans la soirée.

Lors de l’ultime journée dimanche, la Tunisie rencontrera l’Ukraine et la Suisse sera opposée aux Pays-Bas.

Le tournoi sert de préparation au sept national pour la Coupe d’Afrique des nations prévue du 16 au 26 janvier prochain en Tunisie. Au premier tour de la CAN-2020, qualificative aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 et au Mondial Egypte 2021, la Tunisie, tenant du titre, évoluera dans le groupe C avec le Cap Vert, la Côte d’Ivoire et le Cameroun.

Le Yellow cup constitue l’ultime étape de préparation pour les trois autres sélections de Suisse, Pays-Bas et Ukraine à l’Euro 2020 qui se déroule du 10 au 26 janvier 2020, pour la première fois, conjointement dans trois pays: Autriche, Norvège et Suède.

Tournoi Yellow Cup

1re journée

Vendredi, 3 janvier 2020

Tunisie – Pays-Bas 30-29

Suisse – Ukraine 32-22

Classement

PTS J

1) Suisse 2 1

-) Tunisie 2 1

3) Pays-Bas 0 1

-) Ukraine 0 1

2e journée

Samedi, 4 janvier 2020

17h15: Pays-Bas- Ukraine

20h15: Suisse – Tunisie

3e journée

Dimanche, 5 janvier 2020

13h30: Ukraine – Tunisie

16h00: Suisse – Pays-Bas