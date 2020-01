Hand – Tournoi Yellow Cup (3e journée): la Suisse remporte le titre, la Tunisie 2e

La sélection suisse de handball a remporté le tournoi Yellow Cup, en décrochant sa troisième victoire face aux Pays Bas (31-27), dimanche en clôture du tournoi organisé du 3 au 5 janvier à Winterhour (Suisse).

Lors de ses deux premiers matches, la Suisse s’était imposée face à l’Ukraine (32-22) et la Tunisie (29-26).

La deuxième place est revenue au sept tunisien auteur de deux victoires face aux Pays Bas (30-29) et l’Ukraine (34-32) contre une défaite face à la Suisse.

Le tournoi sert, rappelle-t-on, de préparation au sept national pour la Coupe d’Afrique des nations prévue du 16 au 26 janvier prochain en Tunisie. Au premier tour de la CAN-2020, qualificative aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 et au Mondial Egypte 2021, la Tunisie, tenant du titre, évoluera dans le groupe C avec le Cap Vert, la Côte d’Ivoire et le Cameroun.

Le Yellow cup constitue l’ultime étape de préparation pour les trois autres sélections de Suisse, Pays-Bas et Ukraine à l’Euro 2020 qui se déroulera du 10 au 26 janvier, pour la première fois, conjointement dans trois pays: Autriche, Norvège et Suède.

Tournoi Yellow Cup

3e journée

Dimanche

Ukraine – Tunisie 32-34

Suisse – Pays-Bas 31-27

2e journée

Samedi :

Pays-Bas- Ukraine 30-27

Suisse – Tunisie 29-26

1re journée

Vendredi :

Tunisie – Pays-Bas 30-29

Suisse – Ukraine 32-22

Classement PTS J

1) Suisse 6 3

2) Tunisie 4 3

3) Pays-Bas 2 3

4) Ukraine 0 3