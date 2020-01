Hand-Tournois de qualification olympique (TQO): la Tunisie débutera face au Portugal

La sélection tunisienne de handball disputera son premier match, pour le compte la première journée du tournoi qualificatif aux jeux olympiques de Tokyo 2020 abrité par la France, le 17 avril prochain face au Portugal.

Le sept national affrontera le 18 avril la France lors de la 2e journée, avant d’être opposé lors de la 2e journée, le 19 du même mois à la Croatie.

La sélection Tunisienne de handball battue, rappelle-t-on, par son homologue Egyptienne (23-27), dimanche dernier à Radès en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2020), devra passer par ce deuxième tournoi de qualification pour accéder aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Les Tunisiens ont hérité d’un groupe relevé formé de la France pays hôte (3e du mondial 2019) et, éliminée dès le premier tour de l’Euro 2020, de la Croatie vice-championne d’Europe après sa défaite (20-22) dimanche soir en finale devant le tenant du titre l’Espagne et du Portugal, 6e de l’Euro 2020.

NB: Le TQO, donne deux billets de qualifications à l’Afrique et le deuxième représentant est l’Algérie qui a terminé dimanche à la troisième place de la CAN après sa victoire sur l’Angola et jouera dans le groupe de l’Allemagne, de la Suède et de la Slovénie.

Six pays ont assuré leur qualification aux JO-2020 dont l’Egypte, championne d’Afrique, à savoir le Japon (pays hôte), le Danemark (champion du monde 2019), l’Espagne (championne d’Europe 2020), l’Egypte (championne d’Afrique), l’Argentine (championne Panaméricains 2019) et le Bahreïn (vainqueur du TQO Asie).

Les TQO

Du 17 au 19 avril, avec deux places par tournoi pour se qualifier pour Tokyo-2020

(Paris, France):

Tournoi 2

Vendredi 17 avril :

Tunisie – Portugal

France – Croatie

Samedi 18 avril :

France – Tunisie

Croatie – Portugal

Dimanche 19 avril :

Portugal – France

Croatie – Tunisie

Tournoi 1 (Trondheim, Norvège)

1. Norvège2. Brésil3. Chili4. Corée du sud

Vendredi 17 avril 2020Chili – Corée du sudNorvège – Brésill

Samedi 18 Avril 2020Norvège – ChiliBrésil – Corée du sud

Dimanche 19 avril 2020Corée du sud – NorvègeBrésil – Chili

Tournoi 3

(Berlin, Allemagne)

1. Allemagne

2. Suède

3. Slovénie

4. Algérie

Vendredi 17 avril 2020

Slovénie – Algérie

Allemagne – Suède

Samedi 18 avril 2020

Allemagne – Slovénie

Suède – Algérie

Dimanche 19 avril 2020

Algérie – Allemagne

Suède – Slovénie

Classement:

*Allemagne (4e du Mondial-2019)

Suède (5e du Mondial-2019)

Slovénie (4e de l’Euro-2020)

Algérie (3e Afrique-2020)

*Norvège (2e du Mondial-2019)

Brésil (9e du Mondial-2019)

Chili (2e Panaméricains-2019)

Corée du Sud (2e TQO Asie)

*France (3e du Mondial-2019)

Croatie (6e du Mondial-2019)

Portugal (6e de l’Euro-2020)

Tunisie (2e Afrique-2020)