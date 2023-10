Hani Salem Sonbol personnalité de la Finance Islamique de l’Année 2023

Hani Salem Sonbol, a été reconnu comme « la Personnalité de la Finance Islamique de l’Année 2023 » par le Global Islamic Finance Award (GIFA). La cérémonie de remise des prix a eu lieu à Dakar, au Sénégal, et a été présidéepar S.E. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, aux côtés de hauts cadres et de leaders d’industrie. Chaque année, le Comité des Prix de la GIFA récompense des Institutions et des individus du monde entier pour leur contribution exceptionnelle au développement de la banque et de la finance islamiques.

Hani Salem Sonbol a reçu cette haute distinction en reconnaissance de son leadership exceptionnel et de son engagement inébranlable en faveur de pratiques financières éthiques, de la promotion de la croissance économique mondiale et de la défense des principes de la finance islamique.



En recevant le prix, Sonbol a évoqué le parcours de l’ITFC et sa mission de catalyseur du développement du commerce entre les pays membres de l’OCI et au-delà. Il a souligné la réussite remarquable de la Société qui a fourni plus de 70 Milliards de dollars US en financement du commerce, soutenant des secteurs stratégiques clés tels que l’agriculture, l’énergie, la santé, les PME et les entreprises appartenant à des femmes.

Il a souligné l’approche holistique de l’impact au sein de l’ITFC, combinant le financement du commerce avec des interventions de développement du commerce, et investissant dans des programmes conçus pour répondre aux besoins uniques de développement des pays membres de l’OCI. Il a salué les innombrables individus et organisations qui, grâce aux initiatives de l’ITFC, ont pu prospérer sur le marché international.

Fondée en 2011, la GIFA célèbre les accomplissements des individus, des Institutions et des gouvernements dans la promotion et la défense de la banque et de la finance islamiques, et veille à ce qu’elles restent engagées dans la responsabilité sociale. En tant que prix le plus prestigieux dans le domaine de la finance islamique, la GIFA encourage la responsabilité sociale, l’authenticité et l’engagement de la Shari’a dans le domaine de la banque et de la finance islamiques.

