Harouni accuse Abbou de vouloir exploiter l’Etat et de viser Ennahdha !

Le président du conseil Echoura du mouvement Ennahdha Abdelkerim Harouni a déclaré que «Mohamed Abbou, le ministre chargé de la Fonction Publique et de la Lutte contre la Corruption, a voulu exploiter les dispositifs de l’Etat et viser Ennahdha. »

Intervenant ce vendredi sur Shems fm, Harouni a ajouté : « Abbou a voulu exploiter les dispositifs de l’Etat et viser Ennahdha, mais Ennahdha est resté et lui, il est parti. »