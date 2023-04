Hausse de 20,4% des revenus de la SOTUMAG au cours du 1er trimestre 2023

Les produits de la Société tunisienne des marchés de gros (SOTUMAG) ont affiché, au cours du premier trimestre 2023, une hausse de 20,4% par rapport à la même période de 2022, passant de 4 005 mille dinars à 4 823, 6 mille dinars, selon les indicateurs de la société publiés par la Bourse de Tunis.Cette hausse est expliquée principalement, par l’évolution des revenus provenant de la prestation des services appliqués sur le chiffre d’affaires des fruits, légumes et des poissons, de 592,6 mille dinars, des produits de placements de 159,8 mille dinars, ainsi que de l’évolution des dépôts auprès des établissements bancaires et du taux d’intérêt proposé par les banques.Les charges de la société se sont également inscrits en hausse de 17,6% au cours du premier trimestre 2023, par rapport au premier trimestre 2022, et ce en raison de l’augmentation des charges d’exploitation suite à la majoration légale des salaires et l’amendement du statut des agents, ainsi que de la hausse des autres charges d’exploitation, due à l’augmentation des coûts de la consommation d’eau, d’essence, de l’électricité et du gaz, outre la régularisation du taux de la contribution sociale et solidaire conformément à la loi des finances 2023

