Hausse de 292% du nombre des bénéficiaires de la subvention octroyée aux agriculteurs et pêcheurs

Le nombre des bénéficiaires de la subvention octroyée aux agriculteurs et pêcheurs (catégories A et B) dans le gouvernorat de Bizerte a augmenté de 292%, durant les quatre premiers mois de 2023, par rapport à la même période de l’année précédente.

Selon les services du commissariat régional de l’agriculture, 164 bénéficiaires ont profité d’une subvention d’une valeur de 21,5 millions de dinars répartie entre 138 agriculteurs et 16 pêcheurs.

Une allocation d’accompagnement professionnel de 6,6 millions de dinars a été accordée aussi accordée aux bénéficiaires soit une hausse de 229% par rapport à la même période de 2022.

