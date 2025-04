Hausse des bénéfices des banques publiques face à une absence de création de la ligne de financement des PME

Les banques publiques ont réalisé, en 2024, des bénéfices importants, et ce, en dépit de la conjoncture économique difficile, d’après leurs états financiers publiés récemment sur le portail électronique de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT).

En fait la Banque Nationale Agricole (BNA) a enregistré un résultat net 254,5 MD soit une augmentation de 34% par rapport à 2023, tandis que le résultat de la BH Bank s’est élevé à 108,5 MD.

Les bénéfices de la Société Tunisienne de Banque (STB BANK) ont atteint 82,5MD, tandis que son produit net bancaire et son financement de l’économie ont baissé, au vu des crédits et des financements accordés aux opérateurs économiques qui ont baissé de 7,04% pour s’établir à 9774,3 MD.

En dépit de ces bénéfices, les banque n’ont pas créée jusqu’à ce jour la ligne de financement des Petites et moyennes entreprises (PME) prévue dans le cadre de l’article 412 III de la nouvelle loi sur les chèques. Ce texte prévoit la création de lignes de financement à court terme d’une durée maximale de deux ans, financées par 8 % des bénéfices nets des banques afin de soutenir les PME, les porteurs de petits projets et les particuliers à des conditions avantageuses.

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mercredi 16 avril, au Palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri et la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi.

La réunion a porté sur la marche de certains établissements financiers et la nécessité d’identifier les moyens nécessaires permettant de garantir la réhabilitation et l’entretien d’un nombre d’établissements scolaires et culturels, cite un communiqué de la présidence.

Le président Saïed, a également discuté, le 8 mars 2025, lors de sa rencontre avec la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, des équilibres financiers de l’État de manière générale.

Il avait affirmé dans ce cadre que les banques publiques, en particulier, doivent jouer leur rôle national en soutenant les efforts de l’État pour mettre en œuvre sa politique sociale.

Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre la lutte contre les réseaux de corruption, selon le texte du communiqué.