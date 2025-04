Hausse des besoins des banques en liquidité à 13 milliards DT en février 2025

Les besoins des banques en liquidité ont augmenté, en février 2025, pour s’établir à 13,001 milliards DT après 12,348 milliards DT, le mois précédent, d’après la « Note sur les évolutions économiques et monétaires et perspectives de l’inflation » publiée, lundi, par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Cette hausse s’explique principalement par l’effet restrictif exercé par le recours accentué du Trésor au financement intérieur, notamment à travers les souscriptions en bons du Trésor à court terme pour un montant total de 1,523 milliard DT.

Cet effet a été partiellement atténué par le remboursement de la dette intérieure en dinars (une enveloppe de 646 millions de dinars (MDT)), du retour des billets et monnaies en circulation (BMC) au système bancaire (193 MD), et des ventes nettes de devises à la Banque centrale contre des Dinars (61 MDT).

Le volume global de refinancement s’est élevé à 13 018 MD, en moyenne, en février 2025, contre 12 410 MDT le mois précédent sous l’effet de la hausse des opérations principales de refinancement (5450 MD contre 4748 MDT en janvier 2025) et des opérations de refinancement à 6 mois (2228 MDT contre 2013 MDT). En revanche, les opérations d’achat ferme de bons du Trésor ont baissé à 4839 MDT en février 2025 après 5179 MDT un mois auparavant.

Quant aux opérations de refinancement à 1 mois, elles se sont maintenues en baisse, pour atteindre 308 MD en février 2025 contre 346 MD le mois précédent. En outre, le recours des banques aux opérations de facilités à 24 heures s’est atténué légèrement au mois de février 2025, tout en continuant à évoluer à des niveaux historiquement élevés, tant pour les facilités de prêt que les facilités de dépôt. En termes de moyennes, les opérations de facilité de prêt marginal se sont établies à 1127 MDT en février 2025 contre 1206 MDT le mois précédent et 961 MD un an auparavant. En revanche, les opérations de facilités de dépôt ont totalisé 934 MDT contre 1082 MDT en janvier 2025 et 773 MDT en février 2024.

En matière de taux d’intérêt, le TMM continue à évoluer très proche du taux directeur. Il s’est maintenu stable à 7,99%, en février 2025, et ce pour le septième mois consécutif.

Quant au taux moyen pondéré (TMP) des opérations principales de refinancement, il a augmenté d’un point de base par rapport au mois précédent, pour se situer à 8,04% en février 2025. S’agissant du taux d’intérêt réel, il a continué d’évoluer en territoire positif, atteignant 2,3%, au mois de février 2025, contre 2% le mois précédent et 0,5% un an auparavant.

Pour rappel, le Conseil d’Administration de la Banque centrale a décidé, lors de sa dernière réunion, tenue le 26 mars 2025, de réduire son taux directeur de 50 points de base pour le ramener à 7,50%. Cet assouplissement monétaire est intervenu après que le processus de désinflation a achevé des progrès significatifs.