Hausse des infractions économiques relevées au cours de la première moitié du mois de Ramadan

Le nombre des infractions économiques relevées au cours de la première moitié du mois de Ramadan a augmenté de 18% à 9955 infractions, par rapport à la même période de l’année dernière, selon des données publiées par le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

D’après la même source, 54735 opérations de contrôle économique ont été effectuées au cours de la première quinzaine du mois de Ramadan, soit une hausse de 6% par rapport à la même période de Ramadan dernier. Ces opérations ont couvert 2370 zones d’intervention avec un taux de couverture de 95%.

Les infractions concernent essentiellement le non respect de l’obligation de transparence des transactions (5019 infractions), le non respect des prix et les pratiques monopolistiques (3276 infractions), le non respect des normes de qualité et de métrologie (1578 infractions) et le détournement des produits subventionnés (82).

Le département du commerce a également fait savoir que 5349 infractions concernent les produits agricoles et de pêche frais, 3361 infractions sont liées aux produis agroalimentaires outre les 821 infractions relevées dans les boulangeries, restaurants et cafés et 424 infractions qui concernent plutôt les produits industriels divers.

Le ministère a, en outre, fait état d’une baisse de 26% du nombre des réclamations recueillies par ses services, à 154 réclamations, contre 209 réclamations au cours de la première moitié du mois de Ramadan dernier.