Hausse des paiements en ligne de 13,4 % en 2024

La Commission d’organisation et de développement de l’administration, de la digitalisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption a auditionné, ce jeudi, des représentants du ministère du Commerce autour du projet de loi n°42/2024, relatif à la vente en ligne à travers les sites web et les réseaux sociaux.

S’exprimant à cette occasion, la cheffe de cabinet du ministre du commerce et du développement des exportations a souligné l’essor du commerce électronique en Tunisie au cours de ces dernières années.

Dans ce contexte, elle a annoncé que 2,2 millions de paiements électroniques ont été enregistrés en 2024, soit une hausse de 13,4 % par rapport à 2023 signalant que 1126 sites web assurent le paiement en ligne.

Toutefois, la responsable a fait savoir que plusieurs plaintes de la part des consommateurs (86 depuis le début de l’année) ont mis en lumière des problèmes récurrents comme la non-conformité des produits, l’absence de garanties ou de preuves d’achat.

Elle a, en outre, indiqué que malgré l’existence d’un cadre législatif (notamment les lois de 1998 et 2000), des défis persistent sur les plans du contrôle, de la traçabilité des vendeurs en ligne, et des sociétés de livraison.

Selon la même source, plusieurs mesures ont été prises comme la création d’un comité national du e-commerce et l’affichage d’une marque de confiance pour les sites de vente en ligne.

