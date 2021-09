Hausse des recettes touristiques de 4,7% en dinars et de 7,5% en dollars

Les recettes touristiques ont augmenté, depuis le début de l’année et jusqu’au 10 septembre courant, de 4,7% en dinars tunisiens, pour se situer au niveau de 1674 millions de dinars et de 7,5% en dollars (à 605 millions de dollars), et ce, par rapport à la même période de 2020, c’est ce qui ressort des dernières statistiques publiées par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

En euro, l’évolution des recettes touristiques est minime (+0,8%), passant de 502 millions d’euros en septembre 2020, à 506 millions d’euros en septembre 2021, et ce, en raison de la dépréciation du dinar par rapport à l’euro.Le département du Tourisme a fait état, aussi, d’une hausse du nombre de nuitées de 8,2%, durant les 8 premiers mois de l’année 2021, pour atteindre 4,8 millions de nuitées. Cette hausse a été boostée par le tourisme intérieur, au vu que le nombre de nuitées de résidents a augmenté de près de 20% (à 2,8 millions de nuitées), contre une légère baisse des nuitées des non résidents de -4,7%.Pour ce qui est du nombre total des arrivées aux frontières tunisiennes, il a régressé de 7,1%, à la date du 10 septembre 2021, à 1,5 million de personnes, en raison de la baisse du nombre des touristes maghrébins de 38,7%.Toutefois, le nombre des entrées des touristes européens, a augmenté de 20%, par rapport à la même période de 2020, et ce, malgré les restrictions de voyage imposées par un grand nombre de pays.

De même, le nombre de touristes d’autres nationalités et de Tunisiens résidents à l’étranger a évolué respectivement de 32,6% et de 31,3%.