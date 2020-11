Haut-Karabakh : Cessez-le-feu – le dernier- sous l’égide de la Russie

Après six semaines de combats meurtriers et des gains territoriaux très importants pour Bakou, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie sous l’égide de la Russie. Moscou semble de nouveau jouer son rôle d’arbitre dans ce dossier.

C’est la quatrième tentative de cessez-le-feu depuis le début du conflit, mais cette fois étant la situation militaire désespérée de l’Arménie il est à peu près certain que l’accord soit respecté… et que les hostilités prennent fin.

Le rôle de la Russie a été crucial dans la conclusion du cessez-le-feu c’est d’ailleurs Vladimir Poutine qui en a fait l’annonce dans le courant de la nuit par une déclaration mise en ligne sur le site du Kremlin. La Russie a déjà annoncé l’envoi de près de 2000 soldats qui viendront assurer le respect de l’accord. Six avions chargé d’hommes, de matériel et de véhicules blindés ont décollé ce mardi matin pour gagner la région, selon un communiqué du ministère russe de la Défense.