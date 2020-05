Le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi a présidé, lundi, à Remada (gouvernorat de Tataouine) la commémoration du 62e anniversaire de la bataille de Remada dont les évènements se sont déroulés en 1958 et au cours de laquelle plus de cinquante personnes sont tombées en martyrs.

Parmi eux le directeur d’une école primaire, Béchir Nabhani, son épouse et ses enfants ainsi que le militant Mosbah Jarboui et ses compagnons de lutte.

Au mausolée des martyrs à Remada, le ministre de l’Intérieur a salué le drapeau au son de l’hymne national et a déposé une gerbe de fleurs avant de réciter la Fatiha à la mémoire des martyrs.

Hichem Mechichi a eu, à cette occasion, une série de rencontres avec les participants à la cérémonie qui lui ont fait part de leurs préoccupations concernant notamment la santé, l’emploi et le développement, appelant à un surcroit d’intérêt pour la région qui souffre de marginalisation.

Dans une déclaration aux médias, Mechichi a salué la participation des habitants de la région à la commémoration des évènements de Remada et leur attachement au principe de la souveraineté, affirmant l’engagement à garantir les attributs d’une vie digne à la région qui a besoin d’un plus grand effort en matière de développement.

Sur la situation en Libye, Mechichi a assuré que la Tunisie suit de près les développements dans ce pays voisin, affirmant que les forces de sécurité et de l’armée sont entièrement disposées et prêtes à garantir la sécurité du pays et font preuve de vigilance continue.

Il a à cet égard exprimé le souhait qu’une solution politique globale soit identifiée rapidement pour la crise libyenne et pour que le peuple libyen puisse jouir de la stabilité et de la paix dans son pays.

Sur un autre plan, le ministre de l’Intérieur s’est engagé à rencontrer ce soir plusieurs jeunes de la région pour écouter leurs revendications, relevant que le département suit les incendies provoqués dans plusieurs régions et ne manquera pas de sanctionner les coupables dont l’implication dans de tels actes est prouvée.

Au cours de son déplacement à Remada, le ministre de l’Intérieur a visité plusieurs centres sécuritaires de première ligne.