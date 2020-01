Huile d’olive : C’est moins cher à Sfax

Le prix de l’huile catégorie extra vierge issue de la variété Chemlali de la région de Sfax et de la Tunisie Centrale, se vend en vrac dans les huileries de Sfax capitale de l’Huile d’olive a 5.700 Dinars le litre soit le kilogramme à 6.200 Dinars. Soit le bidon de 10 litres à 57 DT ou le bidon de 20 litres à 114 Dinars, et sans aucune limitation de la quantité et sans emballage.

Il s’agit d’huile traitée dans une Huilerie à chaine mécanique moderne, avec une capacité de traitement de 80 tonnes par jour, pour une huile de qualité extra vierge avec une acidité de 0.3, ou ligne trois selon la terminologie de qualité des experts d d’huile d’olive.

Pour comparaison, l’huile traditionnellement pressée à froid dans des huileries artisanales fonctionnant avec pressoir mécanique et avec filtrage à l’ancienne se vend à 9,5 DT le litre dans les huileries de Sfax.

C’est le plus faible prix d’huile d’olive depuis 10 ans. A titre comparatif, en 2019 et l’ancienne récolte, le litre d d’huile d’olive, pour la même qualité extra vierge, a coûté à Sfax entre 9,5 et 11,5 Dinars le litre.

Donc les huileries privées de Sfax vendent le litre d’huile d’olive extra vierge, moins chers que l’Office de l’huile ONH qui a fixé la vente de l’huile d d’olive cette année à 5,8 Dinars le litre et avec limitation de la quantité.

Enfin il est noté que le kilogramme d’olives non transformé, se vend sur le marché municipal de Gremda à Sfax, bourse de l’huile d’olive, entre 0,5 et 1,1DT le kilogramme, et une moyenne de 0,8 DT, pour une qualité Chemlali biologique.

L’année dernière le prix du kilogramme d d’olives se vendait entre 0,8 DT et 1,8 DT.

Le consommateur tunisien a tout intérêt à faire ses emplettes dans les huileries privées plutôt qu’auprès de l’Office de l’huile.

Juste à titre de comparaison, le litre d’huile végétale importée, en maïs, tournesol ou soja, se vend dans le commerce et son prix oscille entre 3.500 et 4.500, après compensation de l’Etat. Il serait intéressant de faire la simulation du montant de compensation d’un litre d’huile végétale importée, et d’attribuer ce même montant a un litre d’huile d’olive. On ne serait pas loin d’un prix vente d’un litre d’huile d’olive compensée entre quatre et cinq Dinars. Un argument majeur de consommer cette année l’huile d’olives.

La Tunisie a tout intérêt à repenser sa filière oléicole surtout que la moyenne de la production va se maintenir à 400 millions de tonnes dès 2025 et atteindre 600 millions de tonnes à l’horizon 3035.

Pour mémoire, la production moyenne de l’Espagne est de 1 700 millions de tonnes et que celle de cette année est de 700 millions de tonnes.

TB