Huile d’olive: La part d’exportation de la Tunisie sur le marché mondial est estimée à 10%

La part d’exportation de l’huile d’olive de la Tunisie sur le marché mondial est estimée à 10%, se classant ainsi quatrième mondiale, a indiqué le ministre du Commerce et de développement des exportations, Samir Abid.

Intervenant au cours d’une journée de rencontres B to B dédiée à l’huile d’olive conditionnée tunisienne, Abid a souligné que les exportations ont enregistré une hausse notable estimée à 4,8 milliards de dinars.

Et d’ajouter que la Tunisie a exporté vers 64 pays, contre 55 seulement en 2023.

Les exportations de l’huile d’olive conditionnée ont enregistré également une croissance, représentant ainsi 21% du total des exportations, a rapporté un communiqué du ministère.

A noter, ces rencontres qui s’inscrivent dans le cadre du projet « Exporti » ont réuni des producteurs tunisiens et acheteurs européens.

Cette initiative vise à soutenir les entreprises tunisiennes exportatrices et renforcer la présence de l’huile d’olive conditionnée sur les marchés internationaux, notamment le marché européen.

La Tunisie a mis en place un programme national de promotion de l’huile d’olive pour l’exercice 2025. Ce programme porte sur la participation aux salons internationaux, l’organisation des rencontres professionnelles à l’étranger et l’invitation de clients internationaux en Tunisie.

