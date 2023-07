Hyundai, Kia, Toyota, le trio asiatique à la tête des ventes autos

A fin juin 2023 et selon les chiffres de l’A3T (Agence de transport terrestre), les trois grandes marques automobiles Sud-Coréennes occupaient les trois premières places du classement des meilleures ventes de véhicules en Tunisie. Toujours 1ère Hyundai chapotait ce classement avec 3.827 unités immatriculées sur les registres de l’A3T, en baisse de 2,17 % à fin juin dernier.

A plus d’un millier de véhicules, Kia qui était seconde de classement écoulait en Tunisie 2.576 unités au terme des six premiers mois de l’année en cours, et ses ventes étaient en baisse de 2,39 %. Plus loin encore, la marque japonaise Toyota écoulait 2.497 et ses ventes étaient en croissance de 30,26 % par rapport au 1er semestre 2022. Des ventes en hausse, tout comme chez les concessionnaires de Fiat et de Mahindra.