Hyundai Motor Company renforce ses mesures sanitaires avec un don de masques 3D pour son réseau en Tunisie

Hyundai MotorCompany annonce la fourniture de masques 3D à ses distributeurs dans la zone du Moyen-Orient et de l’Afrique et ce en vue de les distribuer aux visiteurs des showrooms de la marque, affirmant ainsi la politique du constructeur visant à assurer la sécurité des clients comme étant la priorité des priorités.

Avec l’augmentation des cas testés positifs dans plusieurs pays du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique ces dernières semaines, Hyundai a acquis300 000 masques 3D et 60 000courroies de masques conçus pour les enfants afin de contribuer à faire face aux menaces potentielles des souches mutants de la Covid-19.

La Tunisie fait partie des 10 pays qui bénéficieront de la contribution de Hyundai, avec un quota de 10 000 masques 3D et 2000 courroies de masques qui seront distribués aux clients d’Alpha Hyundai Motor et à leurs enfants lors de leurs visites aux agences Hyundai en Tunisie durant les trois prochains mois.

Cette contribution s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de Hyundai à contribuer à assurer la sécurité de la population durant cette période exceptionnelle.

En juin 2020 et durant la grande vague de contamination dans l’ensemble des pays de la zone, Hyundai a fourni plus de 603000 équipements médicaux et de protection individuelle, y compris des masques faciaux, des désinfectants pour les mains, des combinaisons de protection et des ambulances et ce pour 37 pays de la zone Moyen-Orient et Afrique.

« Durant les derniers mois, la pandémie de la Covid-19 a impacté considérablement les populations à travers le monde et ce malgré l’ensemble des mesures de précaution et de protection prises pour maintenir notre sécurité, à l’instar des vaccins.Lessouches mutantes du virus, qui se propagent rapidement, présentent de plus grands défis pour tous ceux qui se projettent dans le futur. Par conséquent, nous sommes heureux de fournir un grand nombre de masques 3D qui seront disponibles chez nos distributeurs sur les marchés du Moyen-Orient et d’Afrique, et qui seront distribués à tous ceux qui visitent les salles d’exposition dans les semaines à venir. Nos clients ont constamment soutenu notre entreprise à tout moment, et c’est à nous de rendre la pareille dans cette situation critique », a déclaré Bang Sun Jeong, vice-président, président, Hyundai Moyen-Orient et Afrique.

Monsieur Bang Sun Jeong a ajouté : « Hyundai estime que, durant ces moments exceptionnels, il est impératif d’aider les populations et nous continuerons à le faire jusqu’à ce que la pandémie prenne fin et que la vie revienne à la normale. «