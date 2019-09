Hyundai, partenaire majeur de l’Open de la Marsa

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie, a choisi de soutenir la deuxième édition de l’Open de la Marsa qui se déroule du 01erau 08 septembre courant au tennis club de l’Avenir Sportif de la Marsa.

Alpha Hyundai Motor est le plus grand sponsor du tournoi doté de 25.000 dollars. L’Open de la Marsa est marqué par la participation de 48 joueurs dont quatre joueurs de l’équipe nationale et de la Coupe Davis aux côtés d’autres joueurs Tunisiens, notamment ceux du tennis club de l’AS Marsa. Le vainqueur empochera la somme de 3600 dollars et gagnera 20 points au classement ATP et le finaliste recevra une récompense de 2 120 dollars et 12 points.

A l’occasion de ce tournoi, Hyundaia choisi d’exposer les véhicules phares de sa gamme disponible sur le marché tunisien au cœur du Tennis Club. Les visiteurs du club ont l’occasion de contacter l’équipe dédiée pour découvrir les nouveautés des véhicules à l’instar de la Hyundai Tucson, la Hyundai Creta, la Hyundai Elantra et la Hyundai i20.

Alpha Hyundai Motor a signé un contrat de sponsoring avec le Tennis Club de l’Avenir Sportif de la Marsa. Un contrat, qui a pris effet le 01er août 2019, permettra au club de renforcer les moyens financiers nécessaires pour la formation des jeunes, l’organisation des événements sportifs et la gestion du club. Pour Hyundai, ce contrat annuel améliorera la visibilité de la marque au sein du club et à l’occasion des manifestations sportives tel que l’Open de la Marsa.