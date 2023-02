« ICC Booster Meet » : Prochain Forum sur les industries culturelles et créatives tunisiennes et françaises

« ICC Booster Meet » est un nouveau forum destiné à connecter les industries culturelles et créatives tunisiennes et françaises qui aura lieu les 23 & 24 février au siège de l’Institut français de Tunisie (IFT) et en ligne.

ICC Booster Meet est organisé par la plateforme Cultural & Creative industries Boost – CCi Boost, en partenariat avec l’IFT. Cette première édition est financée par l’ambassade de France en Tunisie, la Fondation Friedrich Naumann et CFW-Culture Funding Watch.

Cet événement vise à rassembler les entrepreneurs, acteurs culturels et créatifs et les opérateurs techniques et financiers des deux pays. Il permettra également de faire connaitre les entrepreneurs et leurs projets auprès du grand public.

Au programme des panels et discussions sur l’état des lieux et les pratiques en appui au développement des ICC, un forum d’entreprises ICC Tunisiennes et Françaises et des speed-meetings entre les opérateurs ICC et les organismes de soutien et d’appui aux ICC.

Au démarrage du forum, il y aura une présentation de la plateforme CCI Boost qui a pour mission de dynamiser les industries culturelles et créatives. Cette plateforme basée à Tunis vise à créer un écosystème permettant aux acteurs des ICC de développer leurs activités.

Au programme de la première journée, deux conférences sur la » Diplomatie Culturelle : Approches et innovation et les » Opportunite?s et perspectives des e?changes dans les ICC entre la France et la Tunisie « .

Deux panels sont également au menu de la journée autour du » Soft landing en Tunisie ou en France : les bonnes pratiques et celles à éviter » et de la » Responsabilite? Socie?tale des Entreprises et Responsabilite? Culturelle des Entreprises « .

Les Speed meeting auront lieu au cours de la deuxième journée qui démarrera dans l’après-midi. Ils seront suivis d’un panel sur le » De?veloppement de compe?tences et renforcement de capacite? dans les ICC et d’un masterclass sur la » Mobilisation de Ressources : Financement intelligent pour les projets CC « .

