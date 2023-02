Il critique l’UGTT

Abdellatif Ellouze est Professeur de Science Politique au Lycée Nippes Cologne en Allemagne. Il est aussi Chef Département API, et Directeur DG UBCI BNP. Sur sa page fb, il écrit :

« Tenant compte de la situation générale exécrable, j’ai le sentiment qu’une « petite force » pousse à la neutralité qui frise l’indifférence. Ceci ne m’empêche guère de critiquer l’UGTTT et sa bande des S.G Adjoints et autres dirigeants , qui méritent de leur arrondir un peu les ongles.

J’accuse cette Centrale Syndicale de ne jamais sensibiliser ou demander à ses adhérents ce qui suit :

* Respecter les valeurs du travail

* Protéger votre outil de production

* Respecter la hiérarchie et le règlement intérieur de chaque entreprise de production ou de services

* La productivité et le rendement de chaque ouvrier et employé sont les fondamentaux de la réussite et de la survie de toute unité de production

* Avez-vous une fois entendu les Responsables syndicaux parler de la CONSCIENCE PROFESSIONNELLE ????

* Vos grèves, épée de Damoclès sur la tête des Chefs d’entreprises, paralysie de l’activité économique et un grave manque à gagner pour la Tunisie. Etc…

Pour moi, ce qui me préoccupe, c’est la chute de l’investissement industriel et des services liés à la production, la fermeture des PME /PMI, le désintéressement sensible des promoteurs industriels et du PARTENARIAT « gagnant-gagnant » avec les hommes d’affaires étrangers et les difficultés de financements , notamment l’octroi des crédits à moyen et long terme par les banques en faveur des sociétés. Difficultés causées par les énormes montants empruntés par l’Etat qui se trouve dans l’incapacité de rembourser ses dettes et ce, depuis 2021.

In fine, pour terminer avec l’Ugtt, qui sort de son rôle pour s’ingérer dans la politique « pour son prestige et sauvegarder ses acquis matériels » risque de mettre le pays dans des sales draps en cherchant la confrontation avec un Pouvoir englouti dans des sables mouvants ».