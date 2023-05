Il divise le RN par deux et demande quitus

La société Sits (Immobilière tuniso-saoudienne), cotée en bourse et contrôlée à 70 % par le groupe Poulina, a terminé l’exercice 2022 avec des revenus en baisse (4,4 MDT contre 7,1 MDT en 2021) et un résultat, certes bénéficiaire, de 0,726 MDT contre 1,477 MDT en 2021. La Sits qui n’a plus du tuniso-saoudien que le nom, tiendra jeudi 18 mai 2023 son AG. En 5ème point de cette réunion des actionnaires, le CA demande requiert quitus, certainement de bonne gestion.

