«Il n’y a pas de crise du lait en Tunisie», assure l’UTAP

Le vice-président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, Mohamed Chouikhi, a affirmé qu’ « il n’y a pas de crise du lait en Tunisie », soulignant que « l’empressement des citoyens a contribué de manière significative à la pénurie du produit sur le marché ».

Ila ajouté, sur Jawhara Fm, que « le citoyen cherche à acheter de grandes quantités de lait, ce qui conduit directement à une crise qui n’existe pas ».

Dans un autre contexte, Chouikhi a déclaré que « l’UTAP salue le projet du président de la République de créer l’Office national de l’alimentation animale », appelant l’État à « assumer ses responsabilités et à monopoliser les céréales et les fourrages, en plus de restaurer l’Office des céréales dans son rôle antérieur ».

Il a souligné que le système de prix est étroitement lié au secteur de l’alimentation animale, soulignant que « l’office des fourrages qui sera mis en place contribuera à ajuster les prix de la viande, du poisson et des denrées alimentaires en général ».

