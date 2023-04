Il sera pourvu à toutes les vacances  de l’administration régionale, selon le  MI

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih a affirmé , lors d’une visite au gouvernorat de Sidi Bouzid, que les vacances dans de nombreuses régions au titre des secrétaires généraux des gouvernorats, des premiers délégués et des « omdas » seront comblées par des compétences et d’expertise élevées et appropriées.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a expliqué que « les vacances survenues dans le passé étaient dues à des nominations lacunaires, qu’elles concernent la même personne en raison d’un manque d’expérience ou d’incompétence dans la gestion des affaires publiques, ou l’autorité qui juge des capacités des personnes concernées dans lesdites fonctions », selon ses dires .

Le ministre de l’Intérieur a ajouté que tous les dossiers de vacance seront examinés ultérieurement de manière diligente, globale et organisée.