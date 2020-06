Il y a 5 ans, l’attentat de Sousse : Un traumatisme vivace !

La presse britannique revient, ce 26 juin 2020, pour le commémorer l’attentat de Sousse perpétré voici 5 ans faisant 38 morts parmi les vacanciers dont 30 de nationalité britannique. Les témoignages des survivants abondamment reproduits et commentés soulignent d’intenses traumatismes et chez beaucoup, des cauchemars.

Le Nottingham Post s’attarde sur celui de l’’épouse d’un « mari et père merveilleux », décédé lors de l’attentat terroriste, qui fait campagne pour que l’on tire les leçons de ce qui s’est passé. Cheryl Stollery affirme qu’elle « reste plus que jamais déterminée à apporter des changements efficaces pour aider toutes les victimes et les survivants du terrorisme, mais en particulier les victimes d’outre-mer ». « Ces familles peuvent souvent être oubliées au fil du temps. Cependant, notre besoin de soutien est souvent plus compliqué par la nature de l’incident terroriste qui se déroule à l’étranger, où les lois, les langues et les coutumes sont différentes ». « Il est vital de s’assurer que toutes les agences et organisations travaillent ensemble pour contribuer à un changement positif », a-telle dit encore

Le cabinet d’avocats Irwin Mitchell représente Cheryl Stollery et les familles de 21 parmi les Britanniques qui ont perdu la vie ainsi que plus de 50 Britanniques, dont beaucoup ont subi des blessures qui ont changé leur vie, notamment des blessures par balle et des éclats d’obus. Irwin Mitchell continue de soutenir les familles pour les aider à surmonter la tragédie et à reconstruire leur vie.

Kylie Hutchison, avocate spécialisée dans les blessures graves au niveau international chez Irwin Mitchell et membre de l’équipe d’avocats représentant les victimes chez Irwin Mitchell, a déclaré : « La blessure et la douleur auxquelles les familles continuent de faire face sont aussi fortes aujourd’hui qu’il y a cinq ans. Beaucoup de nos clients ont encore du mal à surmonter le traumatisme physique et psychologique qu’ils ont subi ». « Nous continuons à soutenir les familles et poursuivons les procédures judiciaires contre TUI, le tour-opérateur qui a organisé les vacances de nos clients. Les allégations contre TUI incluent de multiples manquements aux mesures de sécurité à l’hôtel tunisien. « Nos clients marquent peut-être le cinquième anniversaire à leur manière, mais ils sont unis dans leur détermination à tirer des leçons pour améliorer les normes de sécurité pour les touristes ».

En 2017, une enquête sur la mort des 30 Britanniques tués a conclu qu’ils avaient été tués illégalement. En 2019, un certain nombre de suspects et de complices ont été emprisonnés en Tunisie pour leur rôle dans l’attentat de Sousse.

Un porte-parole de TUI UK a déclaré : « Nous restons vraiment attristés par ce qui s’est passé en ce jour fatidique à Sousse en juin 2015 où 30 de nos clients ont perdu la vie dans un attentat terroriste commis sur une plage publique. Nos pensées restent avec tous ceux qui ont été touchés par cet horrible incident. Comme cet incident fait maintenant l’objet d’une procédure judiciaire, il serait inapproprié de faire d’autres commentaires à ce stade ».

Des survivants qui « n’ont rien eu »

Un autre témoignage tout aussi poignant a été recueilli par le Daily Mirror. C’est celui de Nicki Duffield qui a décrit comment elle reste incapable d’aller de l’avant après avoir été témoin d’une horreur inimaginable il y a cinq ans, au cours de vacances avec son mari Andy.

« Parce que cela s’est passé dans un autre pays, on l’oublie et nous n’avons eu aucun soutien, nous n’avons rien eu », a-t-elle déclaré. « Une fois débarqués de l’avion en Grande-Bretagne, il n’y avait presque rien – quelqu’un de TUI (le tour-opérateur) a distribué une lettre et c’est tout ce que nous avons entendu de leur part ». « Ils ont désigné des personnes pour nous conseiller, mais c’est une femme qui a dû faire la tournée avec beaucoup de victimes – il y avait tellement de gens qu’elle devait voir. « Les rendez-vous ont été pris sans suite. C’est tout ce qu’on nous a offert.

Nicki Duffield a ajouté : « J’ai suivi différents types de thérapie et de conseil et maintenant, cinq ans plus tard, on s’attend à ce que mon stress post-traumatique soit toujours présent. Je dois m’habituer à ne plus être la personne que j’étais ».

Le couple s’est vu offrir seulement 2 500 livres sterling après avoir fait une demande auprès de l’autorité gouvernementale d’indemnisation des victimes d’actes criminels, qu’ils ont refusée car ils estimaient que ce montant est une « insulte ». Nicki dit souffrir de cauchemars terrifiants où elle voit le visage enfantin du terroriste tueur qui a été abattu par la police 40 minutes après le début de son agression.

L’ancienne administratrice de l’administration pénitentiaire a été tellement traumatisée par cette scène, indiquant que « nous étions plus qu’effrayés, c’est impossible à décrire », dit-elle. « Ça m’a changé en tant que personne et ça a changé ma vie. »

« Il devrait y avoir quelque chose en place pour les victimes du terrorisme à l’étranger afin que lorsque vous rentrez dans votre pays, vous puissiez obtenir de l’aide », plaide-t-elle. « Nous ne voulons pas de reconnaissance, mais il faut qu’il y ait quelque chose en place. Je ne veux pas que d’autres souffrent comme nous l’avons fait. « Quelque part, quelqu’un au sein du gouvernement doit proposer quelque chose, une sorte de projet de loi, pour aider ceux qui ont été pris dans quelque chose à l’étranger.

« Cinq ans plus tard, la vie est toujours un vrai combat. D’après d’autres survivants à qui j’ai parlé, beaucoup ressentent la même chose. Beaucoup d’entre nous n’ont pas reçu le soutien qu’ils auraient dû recevoir, d’après ce que j’ai entendu dire », a-t-elle conclu.