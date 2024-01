«Il y a ciblage du droit de défense», selon le Bâtonnier de l’Ordre des avocats

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Hatem Mezoui, a déclaré qu’il y avait un ciblage du droit de la défense et des avocats, soulignant le rejet par l’Ordre des avocats de toute atteinte à ce droit.

Mezoui a ajouté, dans une déclaration sur Diwan FM, que les avocats sont fidèles aux principes de la défense et n’accepteront pas le silence sur toute atteinte à l’État de droit et de liberté.

Il a, en outre, expliqué que des violations de procédure et la précipitation dans l’émission de mandats de de dépôt ont également été enregistrées contre les avocats sur la base du dossier de ce qui est connu sous le nom de « complot ».

