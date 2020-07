« Ils m’ont abandonné »: Carlos Ghosn s’en prend à la France

L’ancien patron de l’Alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a accusé les autorités françaises de l’avoir « abandonné » peu après son arrestation au Japon fin 2018, affirmant avoir été traité comme n’importe quel « citoyen français moyen », dans une interview sur la chaîne Al-Arabiya.

Accusé de malversations financières, Ghosn avait été arrêté au Japon en novembre 2018. Et fin 2019, il avait rejoint le Liban via la Turquie lors d’une opération d’exfiltration.

« Ils (l’Etat français) m’ont soutenu pendant les deux, trois premières semaines, voire le premier mois », après l’arrestation, a affirmé l’ex-magnat de l’automobile à la chaîne de télévision saoudienne.

« Ils m’ont (ensuite) abandonné », a poursuivi l’ex homme d’affaires, détenteur des nationalités française, libanaise et brésilienne. « Ils m’ont apporté le genre de soutien qu’ils apporteraient au citoyen français moyen, et encore moins », a-t-il ajouté.

« Une personnalité politique française m’a dit: +si j’avais été président, je vous aurais fait sortir en 24 heures+. Et l’ambassadeur américain au Japon a affirmé à l’ambassadeur de France que si j’avais été dirigeant d’une entreprise américaine, j’aurais été libéré en 24 heures », a confié Carlos Ghosn, qui vit à Beyrouth depuis sa fuite du Japon.

« Toutes les accusations à mon égard sont « fausses », et je le montrerai dans mon livre qui sera publié avant la fin de l’année. Je répondrai à toutes les accusations avec des documents et des témoins » à l’appui, a-t-il conclu.