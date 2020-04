Ilyes Fakhfakh annonce que la lutte contre le terrorisme se poursuivra

“La lutte contre le terrorisme se poursuivra malgré la guerre que nous menons contre la pandémie du COVID-19 “, a annoncé, dimanche, le chef du gouvernement Ilyes Fakhfakh lors d’un entretien avec des cadres des forces de la sécurité et de l’armée nationale ayant mené, mardi, une opération préventive dans les hauteurs de Kasserine et lors de laquelle deux terroristes ont été abattus, rapporte Mosaique fm.

Le chef du gouvernement a mis l’accent sur l’impact du renseignement dans la réussite des opérations préventives, réitérant l’engagement du gouvernement à garantir toutes les conditions d’appui moral et logistique aux forces de sécurité et de l’armée dans leur lutte contre le terrorisme, précise un communiqué de la présidence du gouvernement.

Au cours de l’entretien auquel ont participé les ministres de la défense nationale et de l’intérieur, Imed Hazgui et Hichem Mechichi, Fakhfakh a également loué l’importante disponibilité opérationnelle des unités sécuritaires et de l’armée nationale dans la lutte contre le terrorisme.