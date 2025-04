L’opération de démantèlement des camps de migrants irréguliers se poursuit

L’opération de démantèlement des camps de migrants subsahariens en situation irrégulière se poursuit dans les délégations de El Amra et Jebeniana, dans le gouvernorat de Sfax, pour le troisième jour consécutif.

Cette opération est menée par les unités du Croissant-Rouge tunisien, les services de santé, de la protection civile, plusieurs municipalités voisines, ainsi que les autorités régionales, sous protection des forces de la Garde nationale et de la Sûreté nationale, indique le porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale Houssem Eddine Jebabli,

Lors d’un point de presse, tenu, samedi, à Sfax, Jebabli a souligné que les efforts entrepris par les différentes unités de la marine nationale a permis d’enregistrer des chiffres records en matière de réduction des tentatives de migration irrégulière vers la rive nord de la Méditerranée.

Il a révélé qu’aucune infiltration ou passage illicite par voie terrestre n’a été enregistré durant les trois premiers mois de l’année 2025.

Concernant l’opération de démantèlement, Jebabli précise que les différentes unités du ministère de l’Intérieur sont mobilisées sur le terrain depuis quatre jours, en coordination étroite avec la présidence de la République.

Objectif: ‘éliminer ces campements anarchiques et toutes les formes de désordre, tout en respectant la loi et en prenant en considération la situation humanitaire et sociale des migrants irréguliers.

Il a souligné à cet égard que l’approche adoptée privilégie les considérations sociales et humaines au détriment de la dimension sécuritaire, estimant que la majorité de ces migrants sont victimes de traite de personnes.

Plusieurs d’entre eux souffrent de problèmes de santé et ont été pris en charge dans les hôpitaux publics, tandis que d’autres faisaient la queue devant les locaux du Croissant-Rouge tunisien et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour bénéficier d’un retour volontaire, a-t-il ajouté.

Selon le porte-parole de la Garde nationale a indiqué, en se fondant sur les rapports des services de renseignements, de nombreux migrants subsahariens en situation irrégulière ont exprimé leur volonté de retourner volontairement dans leur pays d’origine et de se rapprocher de l’OIM après avoir séjourné dans ces camps.

Il a précisé que l’opération de démantèlement des camps à El Amra et Jebeniana, qui abritaient environ 20 000 migrants, se poursuit toujours sous la supervision du ministère de l’Intérieur et du président de la République.

L’opération fait l’objet d’un suivi quotidien de la part des pays d’origine, de transit et de destination, afin d’examiner les mécanismes d’appui au retour volontaire et de coordonner avec les organisations internationales pour l’hébergement temporaire.

Par ailleurs, Jebabli a signalé que plusieurs affaires judiciaires ont été enregistrées à l’encontre de ces migrants en situation irrégulière, notamment pour des agressions contre des exploitations agricoles appartenant à des citoyens, en plus des conditions environnementales et sanitaires devenues préoccupantes.

Plusieurs citoyens ont exprimé, dans des déclarations faites à la journaliste de l’agence TAP dans la région, leur satisfaction face aux efforts déployés par les unités de sécurité, en coordination avec le Croissant-Rouge tunisien et les services de santé, pour le démantèlement des camps et la désinfection des lieux, ce qui permettra, selon eux, de rétablir l’ordre dans la région et de permettre aux agriculteurs de récupérer leurs terres.