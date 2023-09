Impératif de prévenir les dangers suite à une catastrophe naturelle

L’impératif d’assurer les préparatifs nécessaires pour prévenir les dangers suite à des inondations ou une catastrophe naturelle, ont été au centre d’une séance de travail tenue lundi entre le ministre de la santé Ali Mrabet avec les cadres du ministère. La réunion a permis aussi de souligner la nécessité de faire preuve de vigilance au niveau des points de passage et de surveiller la situation épidémique dans le pays ainsi qu’à l’échelle internationale. Mrabet, a par la même occasion, affirmé l’importance de détecter les changements épidémiques et de renforcer les activités de formation et de sensibilisation au profit des équipes spécialisées tout en favorisant les moyens de travail adéquats pour une meilleure exploitation en cas de besoin.

