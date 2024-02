Inauguration de deux postes frontaliers terrestres entre la ‘Algérie et la Mauritanie

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune, ont inauguré les deux postes frontaliers terrestres entre l’Algérie et la Mauritanie.

Les deux chefs d’Etat ont assisté à des présentations détaillées de ces deux points de passage, de leurs avantages et perspectives, ainsi que des équipements qui les composent. Il est attendu que ce projet permette une grande mobilité commerciale entre les deux pays, ce qui aura un impact positif sur l’accélération du rythme de développement des zones frontalières et sur les performances économiques au profit des deux pays frères.

Les deux présidents ont également supervisé le lancement du projet de construction de la route Tindouf (Algérie)-Zouerate (Mauritanie).

El-Ghazouani a remercié le président algérien pour son engagement à achever le projet vital de la route Tindouf-Zouerate, félicitant les deux pays pour cette importante réalisation.

Pour sa part, le président algérien a souligné la nécessité d’accélérer l’achèvement du projet de la route Tindouf-Zouerate reliant les deux pays, ajoutant que la réalisation de ce projet ouvrirait de nouveaux horizons prometteurs pour la coopération entre les deux pays frères. Cette route stratégique s’étend sur une distance de 840 kilomètres.

