Inauguration de la nouvelle agence agréée Toyota à Teboulba

Groupe BSB reste fidèle à sa politique de proximité en renforçant sa présence sur le territoire tunisien.

En poursuivant son extension de réseau, Le Groupe BSB Toyota importateur officiel et concessionnaire de la 0marque Japonaise Toyota en Tunisie depuis 1985 annonce l’ouverture officielle de sa nouvelle agence à Teboulba, C’est la deuxième agence ouverte par la marque en 2022, après celle de Gafsa (Sud Est) en juillet dernier.

L’objectif est de proposer une offre de proximité des véhicules particuliers et utilitaires de la marque Japonaise, aux clients du Sahel afin de mieux les servir.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée, Mardi 01er Novembre 2022, en présence de M. Moez Belkhiria, Président-directeur général de BSB, M. Mokhtar Habachi et M. Adel Fekih, propriétaires de la nouvelle agence MecArt, M. RiadhNouira, Maire de Teboulba, M. Mutaz Nazaal, directeur général de Total Energies, la presse locale ainsi que les clients et partenaires de l’agence.

Il s’agit d’une agence 3S (Showroom, Spare parts et Service technique) qui s’étend sur une superficie totale de 2000 m², qui offre, en plus d’un showroom exposant les véhicules de la marque, un atelier de réparation, un service après-vente et un magasin de pièces de rechange et ce, conformément aux standards internationaux du constructeur. Cette nouvelle agence compte sur une équipe qualifiée offrant des services de qualité pour répondre aux besoins des clients et leur donner les meilleures recommandations,vient renforcer la présence de BSB Toyota déjà représentée par 10 agences sur l’ensemble du territoire Tunisienmais également sur le grand Tunis avec son siège social à la Marsa.