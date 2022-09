Inauguration, le 1er octobre, de la nouvelle année académique à Beit el Hikma

La nouvelle année académique 2022/2023 à Beit el Hikma (Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts) sera inaugurée, samedi 1er octobre, par un cours magistral donné par le philosophe et écrivain sénégalais, Souleymane Bachir Diagne, enseignant de philosophie à Columbia University de New York aux Etats Unis, rapporte le journal électronique « Leaders ».

Le cours a pour sujet la traduction et son rôle dans la diffusion universelle du savoir humain, à la lumière d’une formule intitulée « la langue des langues est la traduction » de l’écrivain kenyan Ngugi Wa Thiong’o.