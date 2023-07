Incendie dans les forêts de Malloula à Tabarka

Un incendie s’est déclaré dans les forêts de Malloula de la délégation de Tabarka, et les efforts de la protection civile et des agents forestiers sont en cours pour le circonscrire et empêcher sa propagation afin de préserver le couvert forestier, rapporte Mosaïque fm.

La salle régionale des opérations avait reçu notification d’un départ de feu dans la forêt de Malloula de la Délégation de Tabarka. Immédiatement, 4 camions-citernes de la protection civile et deux camions relevant des services forestiers ont été mobilisés et dépêchés sur les lieux pour maîtriser l’incendie et empêcher sa propagation à la périphérie des agglomérations urbaines.

Malgré le terrain accidenté qui a rendu difficile l’accès au lieu de l’incendie, les efforts se poursuivent pour l’éteindre et limiter les dégâts.