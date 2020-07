Incendie maîtrisé à Djebel Nahli

Les unités de la protection civile ont réussi à maîtriser un incendie qui s’est déclaré, dimanche, à Djebel Nahli (gouvernorat de l’Ariana), et qui a ravagé environ un hectare et demi de surface forestière, a déclaré à la TAP le directeur régional de la protection civile, Jamel Ouerfelli.

il a souligné que l’incendie, dont la cause n’est pas encore connue, s’est propagé sur une surface forestière dans la région supérieure du mont Nahli, ajoutant que les unités de la protection civile sont parvenues à le circonscrire grâce au plan régional de lutte contre les catastrophes »

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie, a-t-il dit.