Inde : Arrestations pour des affiches « Free Gaza, Free Palestine »

Sept personnes ont été arrêtées dans l’État d’Uttar Pradesh, dans le nord de l’Inde, pour avoir prétendument collé des affiches « Free Gaza, Free Palestine », rapporte le Times of India, citant la police locale.

« Les affiches appelaient au boycott des produits israéliens », a déclaré un officier, cité par le journal, ajoutant que les personnes arrêtées ont été identifiées à l’aide d’images de vidéosurveillance.

Les arrestations dans le district de Sambhal interviennent alors que l’Inde a pris des mesures répressives à l’encontre des manifestations pro-palestiniennes sous le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. Les rassemblements pro-israéliens organisés par des groupes d’extrême droite hindous ont été autorisés.

New Delhi a également fourni des armes à Israël en dépit d’un procès pour génocide en cours devant la Cour internationale de justice.

Les liens entre l’Inde et Israël se sont développés particulièrement rapidement sous Modi et Netanyahu.

