Indice de prospérité : La Tunisie classée au 95e rang

La Tunisie se situe au 95ème rang du classement global de l’indice de prospérité (The Legatum Prosperity Index), sur un total de 167 pays, reculant de 22 places, par rapport à l’année 2009, tout en affichant, cependant, les meilleures performances en termes de gouvernance (65ème rang), l’un des critères du classement.

En effet, ce classement qui vient d’être publié par l’Institut Legatum, sur son site web, se base sur douze critères, dont la sécurité, la liberté personnelle, la gouvernance, le climat de l’investissement, l’infrastructure, l’éducation, la santé…

La Tunisie affiche, également, les meilleures performances en termes de conditions de vie (77ème) et d’infrastructure (82ème). La plus grande performance, réalisée au cours des dix dernières années, l’a été en matière de liberté personnelle (88ème).

En contre partie, le pays se voit mal classé dans les domaines de la santé et de l’éducation (94ème), de la sécurité (122ème), capital social (140ème), et de l’environnement (146ème).

Dans le classement mondial, le Danemark, suivi de la Norvège puis de la Suisse sont les plus prospères. En bas de liste, nous trouvons le Soudan, précédé du Yémen, puis de la République centrafricaine du Congo.

Selon l’Institut Legatum, cet indice permet aux pays du monde d’évaluer leurs forces et leurs faiblesses afin de déterminer les choix économiques et stratégiques à mener pour renforcer les sociétés inclusives, les économies ouvertes et la capacité des populations à générer davantage de prospérité.