Industrie cosmétique : «L’informel fait peser des menaces  sur les Tunisiens»

La membre d’un bureau national de la CONECT, Faten Chaker, a averti que les fabricants de marques tunisiennes ne sont soumis à aucun mécanisme de surveillance, pour les contraindre à se conformer aux normes ISO européennes et internationales.

Elle a ajouté, sur Express Fm, qu’il y a certaines conditions qui doivent être remplies au niveau du stockage des cosmétiques en plus de la loi sur la protection des consommateurs, mais les entreprises exerçant dans l’industrie cosmétique ne sont soumises à aucun contrôle du ministère de la Santé.

Cependant, elle n’a pas manqué de souligner que de nombreuses entreprises du secteur se prévalent d’une grande qualité au niveau de la production et sont actives au niveau de l’exportation, notant dans le même contexte que cela découle des choix et des orientations de l’entreprise, car la loi tunisienne ne réglemente pas ce secteur et ne lui impose aucune condition ou contrôle.

Elle a déclaré que les fabricants informels représentent un grand segment du secteur et constituent une menace pour les consommateurs tunisiens.

- Publicité-